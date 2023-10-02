الادعاء العام: البيانات المالية الاحتيالية لترامب أقنعت البنوك بتحمل مخاطر بمئات ملايين الدولارات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وجه كيفن والاس محامي مكتب المدعي العام في نيويورك، اتهام لكل المتهمين في قضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالمشاركة أو العلم بالمعلومات الواردة في البيانات المالية الاحتيالية والتآمر لارتكاب عمليات احتيال مستمرة ومتكررة.

وحث والاس القاضي في بيانه الافتتاحي على منع ترامب من القيام بأعمال تجارية في نيويورك، لافتًا إلى أن البيانات المالية الاحتيالية لترامب أقنعت البنوك بتحمل مخاطر خفية تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات.

وأكد الادعاء العام، أن المكتب طلب من القضاء منع ترامب من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق ضخم صافي ثروته، بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في 3 سنوات منفصلة بين عامي 2011 و2021.

واستخدم والاس مقاطع فيديو لشهادات دونالد ترامب، وإريك ترامب، ودونالد ترامب جونيور، والمدير المالي السابق لترامب منذ فترة طويلة، ألين ويسلبرج.

واعترض محامو ترامب على استخدام مقاطع الفيديو هذه من الإفادات، لكن القاضي ألغى اعتراضهم.

وعرض والاس مقاطع من أبناء ترامب الأكبر، ألين ويسلبرج وترامب الذين نأوا بأنفسهم عن إعداد بيانات الوضع المالي في شهادتهم.

وفي مقطع من شهادة ترامب، سئل عما إذا كان ألين ويسلبرج قد أشرف على إعداد البيان، قال ترامب: “نعم”.