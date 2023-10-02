انطلاق احتفالية انتصارات أكتوبر في شبرا الخيمة ومطالبات بترشح الرئيس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

انطلقت مساء اليوم الإثنين احتفالية شارك فيها الآلاف من مواطني القليوبية في ميدان المؤسسة العمالية بمدينة شبرا الخيمة، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر، والتي شهدت مطالبات بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة.

يحيي الحفل المجاني الفنانون محمود الليثي وعصام صاصا وعمرو الجزار وحمادة مجدي ومحمد عبدالمنعم وهوبا وحمادة الأسمر.

وشهدت مدن ومراكز محافظة القليوبية مسيرات حاشدة، طاف خلالها المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغاني الوطنية.