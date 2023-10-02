الملا يشارك في افتتاح مؤتمر ومعرض "أديبك 2023" بأبو ظبي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم في افتتاح مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك 2023" في نسخته التاسعة والثلاثين تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، يعقد المؤتمر تحت شعار "خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً" بمشاركة لفيف من الوزراء وقادة قطاع الطاقة وكبريات الشركات عالمياً في هذا القطاع الحيوي.

ويضم الحدث الذي افتتحه نائب رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نحو 2200 شركة عالمية للطاقة ونحو 1600 متحدث ومشارك رفيع المستوي من الوزراء ورؤساء الشركات العالمية وواضعي السياسات والخبراء.

وأوضح المهندس طارق الملا أن هذا الحدث الذي تستضيفه دولة الامارات الشقيقة يأتي استمرارا للحوار العالمي حول خفض الانبعاثات، خاصة وأن مصر نجحت في وضع صناعة البترول والغاز كشريك اساسي في تنفيذ حلول خفض الكربون من خلال قمة المناخ Cop27 أواخر العام الماضي بشرم الشيخ.

وأضاف الملا أن انعقاد قمة المناخ Cop28 في دولة الإمارات نهاية الشهر المقبل يعزز من أهمية الدورة الحالية من مؤتمر أديبك التي تأتي قبيل القمة المرتقبة، حيث يضم مؤتمر أديبك حشدا هائلا من الدول والمسئولين والمستثمرين وخبراء الصناعة لتحقيق التعاون وتكاتف الجهود في إزالة التحديات نحو تعزيز الاستثمار في خفض الكربون و ايجاد حلول مبتكرة في هذا المجال.

وذكر أن الوقود الأحفوري وعلى الأخص الغاز الطبيعي سيلعب دورا حاسما في مرحلة الانتقال نحو الطاقة الخضراء للحفاظ على أمن الطاقة للشعوب بالتوازي مع تحقيق الاستدامة بالصناعة، لافتاً إلى أن مصر وضعت صناعة الوقود الأحفوري لديها في مسار خفض الكربون بالعمل علي عدة اتجاهات لتطبيق كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها ومشروعات استرجاع غازات الشعلة والتحول إلى الغاز الطبيعي الوقود الانتقالي الانظف والعمل على إدخال تكنولوجيا جمع والتقاط وتخزين الكربون.

وشهد الافتتاح جلسة وزارية رئيسية تحت شعار الحدث "خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً" بمشاركة كل من سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا، وسيباستيان لون بوردويا، وزير الطاقة في جمهورية رومانيا، و هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، والتي سلطت الضوء على مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بإمدادات الطاقة في العالم.

الملا يتفقد جناح قطاع البترول والغاز المصري

حرص المهندس طارق الملا على تفقد جناح قطاع البترول والغاز المصري في معرض أديبك 2023، واستمع إلى شرح من ممثلي القطاع بالمعرض حول ما يضمه الجناح الذي تم تخصيصه لإلقاء الضوء على فرص التعاون والاستثمار بصناعة البترول والغاز المصرية والفرص الواعدة والجديدة لإبرام شراكات استراتيجية.

وأكد الملا أن معرض أديبك فرصة للترويج للاستثمارات الجديدة بقطاع البترول والغاز المصري في مجالات البحث والاستكشاف والبتروكيماويات وكذلك الترويج للشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز مثل بتروجت وإنبي والتي تعمل على تنمية أعمالها في الأسواق الخارجية والدول العربية على وجه الخصوص بعد تسجيلها للعديد من النجاحات هناك على مدار السنوات الأخيرة.