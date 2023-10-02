صور السيسي وأعلام مصر في احتفالية انتصارات أكتوبر ببورسعيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، توافد آلاف المواطنين على الاحتفالية المقامة بحديقة المنتزة في شارع طرح البحر.

توافد آلاف المواطنون على مقر الاحتفالية حاملين أعلام مصر وصور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ولافتات عليها عبارات مطالبة بترشح السيسي لانتخابات الرئاسة المقبلة.

ووجهت الدعوة العامة لأبناء بورسعيد لحضور احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر التي يحييها الفنان "مسلم" وتضم عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية ومنها: فقرة تراثية لفرقة صحبة لفنون السمسمية، والفنان الشعبي حماده مجدي، وعلى أنغام "الدي جي" أحمد سعد.

وتسابق المواطنون على وضع لافتات عليها صور الرئيس السيسي وعبارات تأييد ودعم بمحيط مكان الاحتفالية في ظل أجواء من الفرحة والسعادة والوطنية بين المواطنين.