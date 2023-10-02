شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الصحفيين تنظم صالونها الأسبوعى تحت عنوان "المرأة شريك فى تحقيق النصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المرأة بنقابة الصحفيين فى الخامسة مساء غدًا الثلاثاء، ثانى ندوات صالونها الأسبوعى تحت عنوان "المرأة صانعة الأبطال.. شريك فى تحقيق النصر" .

وأكدت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة المرأة، أن الندوة سوف تناقش غدًا الدور العظيم للمرأة أمًا وزوجةً ومناضلة فى حرب أكتوبر، علاوة على دورها الوطنى الممتد فى صناعة وإعداد الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن فى مواقعهم المختلفة.

وأضحت "النجار" أنه سيتحدث فى الندوة الدكتورة هالة يسري استاذ علم الاجتماع وعضو المجلس القومى للمرأة ، ومن أسر الشهداء نهلة أحمد ابنة الشهيد البطل مقدم أحمد حسن أحد أبطال سلاح الدفاع الجوى بحرب أكتوبر المجيدة، وهيام حامد أرملة الشهيد البطل رائد طيار سليمان ضيف الله أحد أبطال حرب أكتوبر ، وصباح يوسف والدة الشهيد الرائد وائل كمال الذي استشهد في أحداث مطار العريش عام 2017 ضمن كتيبة الأبطال 103 صاعقة كتيبة العقيد أركان حرب " أحمد منسى".

ونوهت مقرر اللجنة أن الندوة تأتى ضمن سلسلة ندوات حول دور المرأة فى حرب أكتوبر وما بعدها من معارك وأزمات كعمود الخيمة بالنسبة للمجتمع فهى صانعة الأبطال والحامية لجبهة الأمان الأسرى والإنسانى.