شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بمستقبل وطن: نؤيد ترشح الرئيس السيسي بالانتخابات لاستكمال مسيرة الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بيومي قاعود، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 10 سنوات غير مسبوقة، مشيراً خلال تنظيم مسيرة حاشدة بالجيزة لدعم تاييد ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأكفاً لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لإستكمال مسيرة الإنجازات .

وأكد "قاعود" أن الرئيس السيسي تولي قيادة البلاد في عام 2014، حيث كانت البلاد في أسوء أوضاعها لولا ثورة 30 يونيو، التي أنقذت البلد من الدخول في نفق مظلم ومصير مجهول، وتابع " قاعود" قائلاً: وقد بدأت في عام 2014 مرحلة البناء والتعمير بقيادة الرئيس السيسي، حيث المشروعات القومية الضخمة ، كشبكة الطرق ذات المواصفات العالمية، والمدن الجديدة التي تستوعب الزيادة في السكان، وغيرها من المشروعات التي حققت طفرة حقيقية غير مسبوقة.

وأشار "القيادي بحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن الرئيس السيسي نجح في قيادة البلاد، وتحقيق الأستقرار وسط منطقة تموج بالصراعات وغير مستقرة، وكذلك القضاء علي الإرهاب.

وأكد "قاعود" إن إعادة ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ليس اختيارا شخصيا من الرئيس، ولكنه مطلب جماهيري من أبناء الشعب المصري الذين يلمسون مدي ما تحقق من إنجازات على كل بقعه في أرض مصر بفضل جهود الرئيس السيسي، وحرصه على النهوض بالشعب المصري، وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.