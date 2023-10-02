شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع يعلن دعم الرئيس السيسي للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب التجمع، برئاسة النائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، عن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، ليواصل مع المشروع الوطني الذى انطلق منذ اندلاع ثورة 30 يونيو، وتوليه مهام رئاسة الجمهورية لأول مرة في الثامن من يونيو 2014 وسعي إلي إعادة الدولة المصرية لمسارها الطبيعي، في ظل عدد من التحديات.

وأوضح سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، خلال المؤتمر صحفي، مساء اليوم الإثنين، أن دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية القادمة، من أجل الحفاظ على هيبة الدولة واستقرارها، والتصدي لكل مخططات إضعافها.

وناشدت القوى والأحزاب السياسية، بواقع 42 حزبًا، الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودعوته لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدين أن تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة يعود لعدد كبير من الأسباب أبرزها، الوصول إلى الجمهورية الجديدة والحفاظ على هيبة الدولة والتصدى لأى مخططات لإضعافها.