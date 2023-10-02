تنظيم مؤتمر "الذكاء الاصطناعي في دبي" برعاية راشد بن أحمد آل مكتوم

أعلنت شركة "Future 10X" بالتعاون مع شركة "Eventalist"، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات، عن مبادرتها الجديدة لإطلاق مؤتمر "الذكاء الاصطناعي في دبي"، برعاية راشد بن أحمد آل مكتوم.

وسيُعقد المؤتمر في فندق بلازو فيرساتشي الشهير في دبي يومي 8 و 9 كانون الثاني 2024 حيث سيلقي الدكتور راسموس روته، أحد أشهر علماء الذكاء الاصطناعي في ألمانيا وأوروبا، الكلمة الرئيسية في حفل افتتاح المؤتمر.

وقد دعا الشيخ راشد، الرئيس الفخري للمؤتمر، إلى المشاركة في هذا الحدث قائلاً: "أنا واثق أن مؤتمر "الذكاء الاصطناعي في دبي" سيعزز الابتكار المحلي في هذا المجال وسيخلق منصة عالمية للمناقشات المجدية حول الذكاء الاصطناعي".

وأشار الدكتور حكمت البعيني، الرئيس التنفيذي للمؤتمر، إلى أهمية هذا المؤتمر والذي يؤكد على دور دبي الريادي في تطوير هذه التكنولوجيا وقوانينها وتأثيراتها على الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

ويشمل المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية:

1. معرض الذكاء الاصطناعي: مساحة واسعة للشركات ورواد الأعمال لعرض منتجاتهم وخدماتهم وحلولهم المبتكرة.

2. حلقات نقاش: سلسلة حلقات نقاش تتناول أحدث التطورات والاتجاهات في مجال الذكاء الاصطناعي.

3. اجتماعات للتواصل بين الرؤساء والمدراء التنفيذيين: منصة لرؤساء الشركات لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون وتقوية العلاقات المهنية بينهم.

ومن المتوقع حضور حوالي 100 رئيس تنفيذي أو ممثلين عنهم، و2000 زائر للمعرض لاكتشاف أحدث التطبيقات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي. ويشمل المؤتمر أيضا حفل تكريمي للشخصيات والشركات الرائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي في دبي.

وسيتضمن المؤتمر ثماني جلسات مناقشة هامة تشمل:

1. دور الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم الأكاديمي والتدريب

المهني.

2. دور الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الصحي وتقنيات الرعاية الصحية.

3. الأخلاقيات والقوانين المتعلقة بتنظيم الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

4. الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الأمن القومي والعسكري والأمن السيبراني.

5. دور الذكاء الاصطناعي في قطاعي التوريد وإدارة الخدمات اللوجستية.

6. دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الاتصالات والمواصلات.

7. دور الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمة العملاء والمستهلكين.

8. دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الموارد البشرية وتحسين سبل توظيف الكفاءات.