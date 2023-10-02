السفير دبور استقبل فرونتسكا وبحثا في المستجدات في عين الحلوة

استقبل سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

واطلع دبور المسؤولة الاممية، وفق بيان السفارة، على "آخر المستجدات في مخيم عين الحلوة، وقدم شرحا مفصلا للاليات التي تم التفاهم عليها بالتنسيق مع المرجعيات الرسمية اللبنانية لمعالجة ذيول الأحداث المؤسفة وتسليم قتلة اللواء العرموشي ورفاقه إلى القضاء اللبناني الذين كانوا سببا في فقدان العديد من أبناء شعبنا لأرواحهم، إضافة إلى الجرحى وتدمير المنازل والتهجير وتوقف كافة مناحي الحياة داخل المخيم.

وتم كذلك البحث في أوضاع المخيمات الفلسطينية والاوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها ابناء شعبنا اللاجئ في لبنان.

كما وضع دبور المنسقة باخر التطورات في الاراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار العدوان الاسرائيلي على ابناء شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية وبخاصة في مدينة القدس".