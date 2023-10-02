شيخ العقل زار ميقاتي معزيا بوفاة شقيقته وهنأ دريان بإنجاز انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي

قدم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى اليوم التعازي إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والعائلة في بيروت بوفاة شقيقته نجلاء عزمي ميقاتي، مترئسا وفدا ضم مشايخ وأعضاء من المجلس المذهبي ومديرين في المجلس والمشيخة.

وهنأ شيخ العقل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بـ"إنجاز انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي"، متمنياً "التوفيق للأعضاء وللمجلس الجديد الذي تستحقه الطائفة الإسلامية السنية، بقدر ما يستحق أعضاؤه أن يكون لهم الأجر والثواب في خدمة أبناء الطائفة وعموم المسلمين وأبناء الوطن".