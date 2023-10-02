"كهرباء قاديشا": إنذار أخير بوجوب تسديد فواتير الكهرباء من قبل الإدارات العامة تحت طائلة قطع التيار

وجهت شركة "كهرباء لبنان الشمالي - قاديشا" في بيان، "انذارا أخيرا بوجوب تسديد فواتير الكهرباء من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضمنا مصالح المياه وسواها تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد اعتبارا من ٢٠٢٣/١٠/٢٤" .

واشارت الى انه "لا يسع شركة كهرباء لبنان الشمالي القاديشا بيع الطاقة الكهربائية (باعتبارها سلعة)، ولو إلى أشخاص القطاع العام، دون أن تقبض ثمنها، مهما كانت أهمية هذه السلعة للمصلحة العامة ولتقديم الخدمات إلى المواطنين، وذلك حفاظا على توازنها المالي، وإصرارا منها على انجاح خطة الطوارى الوطنية لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين والإدارات والمؤسسات التي تسدد فواتيرها بانتظام، وتذكر شركة كهرباء لبنان الشمالي القاديشا وللمرة الأخيرة، جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها من أشخاص القطاع العام كافة، في مختلف المناطق اللبنانية بوجوب الالتزام بتسديد فواتير استهلاكهم للكهرباء إلى شركة كهرباء لبنان الشمالي القاديشا، وذلك نقذا Fresh Lebanese Liras أي ليس بموجب حوالات سواء المتأخرات من هذه الفواتير، أو فواتير الإصدارات الجديدة، وعليه، تدعوها إلى تسوية أوضاعها بهذا الشأن، وإلا سوف تضطر مرغمة، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٢٣/١٠/٢٤ ضمنا، كما تتمنى شركة كهرباء لبنان الشمالي القاديشا على كافة الفعاليات والسلطات الرسمية في البلد دعم الشركة في إجرائها هذا، منعًا من الإخلال بميزانيتها العامة، وبالتوازن المالي في خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، وللحفاظ على استمرارية نشاطها وقدراتها المالية والانتظام المالي فيها والأموال العامة، وذلك لتسيير المرفق العام بالحد الأدنى الممكن في ظل الظروف الصعبة المستمرة في البلاد. كما وللسير قدما بهذه الخطة الإصلاحية، بالتعاون مع الجهات الدولية والدول المانحة، وتقدم وتطور مراحل تنفيذها".