شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: محاكمتي «مهزلة» وجريمة تحاك ضدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - (أ ف ب)

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محاكمته المدنية بتهم تضخيم الأصول في نيويورك، الاثنين، بأنها «مهزلة»، والمدعي العام الذي رفع القضية بأنه «عرض رعب».

وقال ترامب للصحفيين أمام مبنى المحكمة، إن المحاكمة «مهزلة»، وأضاف ترامب أن هناك جريمة تحاك ضده بسبب المدعي العام، منوهاً بأن «بياناته المالية التي يحاكم عليها سليمة».

وتابع: «المدعية العامة في نيويورك جعلت من مطاردتي هدفاً لها.. أتقدم على بايدن بعشر نقاط والمحاكمة هدفها الإضرار بي».

ووجهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية إلى الحزب الديمقراطي، اتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله، بما يقدر بمليارات الدولارات، للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.

وتسعى جيمس في القضية لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك وحظر مدته 5 سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الشهيرة التي تحمل اسمه.

وذكر ترامب من قبل أن القضية تأتي في إطار حملة ملاحقة سياسية ظالمة. وتشمل المحاكمة كيانات محدودة من بين ما يقرب من 500 كيان في محفظة ترامب للأعمال والاستثمارات، لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييماً.