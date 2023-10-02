شكرا لقرائتكم خبر عن دينيس مكويجي الفائز بنوبل للسلام يعلن ترشحه لرئاسة الكونغو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كينشاسا - (رويترز)

قال الطبيب الحائز جائزة نوبل للسلام دينيس مكويجي، الاثنين، إنه سيرشح نفسه للرئاسة في الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأعلن مكويجي، الذي فاز بالجائزة عام 2018، بسبب كفاحه لقرابة عقدين ضد العنف، عزمه الترشح أمام حشد من المؤيدين في مركز للمؤتمرات بالعاصمة كينشاسا.

وعالج الطبيب البالغ من العمر 68 عاماً المئات من ضحايا الاعتداء في الحروب في مستشفى بانزي، الذي أسسه في عام 1999 في شرق الكونغو التي يمزقها الصراع.

وسيخوض الانتخابات ضد الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، الذي «شابت ولايته الأولى صعوبات اقتصادية وأوبئة ومشاكل أمنية في الشرق؛ حيث شنت جماعة (إم 23) المتمردة هجوماً كبيراً العام الماضي»، بحسب رويترز.

وأعلن زعيم المعارضة مارتن فايولو، الذي جاء في المركز الثاني بعد تشيسيكيدي في الانتخابات السابقة عام 2018، في مطلع الأسبوع، أنه سيترشح للرئاسة.