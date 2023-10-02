شكرا لقرائتكم خبر عن سلوفاكيا تتهم روسيا بـ «التدخل» في الانتخابات وتستدعي دبلوماسياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - براتيسلافا - أ ف ب

اتهمت سلوفاكيا، الاثنين، روسيا ب«التدخل» في الانتخابات التشريعية التي جرت، السبت، واستدعت دبلوماسياً روسيّاً، إثر تصريحات لرئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، أشار فيها إلى «تدخل» واشنطن في السياسة الداخلية السلوفاكية.

واحتجت وزارة الخارجية السلوفاكية على تصريحات سيرغي ناريشكين الذي «شكك في نزاهة الانتخابات الحرة والديمقراطية في سلوفاكيا»، واصفة ما قاله بأنه «تدخل غير مقبول لروسيا الاتحادية في العملية الانتخابية» في سلوفاكيا.

وكان الحزب الشعبوي «سمير- إس دي» برئاسة رئيس الوزراء السلوفاكي السابق روبرت فيكو نال 23 في المئة من الأصوات في انتخابات، السبت، وهزم الحزب الوسطي «سلوفاكيا التقدمية» الذي نال 18% من الأصوات.

في بيان نشر قبل الانتخابات وصف ناريشكين حزب «سلوفاكيا التقدمية» بأنهم «وكلاء الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن واشنطن «زادت من تدخلها في الوضع السياسي الداخلي في سلوفاكيا».

رداً على ذلك، استدعت وزارة الخارجية في براتيسلافا، الاثنين، مسؤولاً بالسفارة الروسية ودعت موسكو إلى «وقف أنشطة التضليل التي تستهدف سلوفاكيا».

وجاء في البيان أن «الوزارة تحتج بشدة على التصريحات الكاذبة الصادرة عن الاستخبارات الروسية التي تشكك في نزاهة الانتخابات الحرة والديمقراطية في سلوفاكيا». ورفضت موسكو الاتهامات التي وجهتها الحكومة السلوفاكية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن السفارة الروسية في براتيسلافا قولها، «على عكس بعض حلفاء سلوفاكيا الحاليين، نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولا نشارك في تغيير النظام».