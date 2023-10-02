شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قتلى انهيار سقف كنيسة بالمكسيك إلى 10 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مونتيري - (رويترز)

قال مسؤولون، الاثنين، إن عدد القتلى الذين لاقوا حتفهم في انهيار سقف كنيسة خلال قداس، الأحد، في شمال المكسيك، ارتفع إلى 10، فيما أصيب 60 آخرون، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه السلطات استكمال جهود البحث والإنقاذ.

وقال أمريكو فياريال حاكم ولاية تاماوليباس، إن خمس نساء ورجلين وثلاثة أطفال قتلوا في حادث الكنيسة الواقعة بمدينة سيوداد ماديرو.

وأظهرت لقطات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انهيار سقف الكنيسة، وتصاعد دخان رمادي في الهواء، قبل سقوط الجدران الخارجية المصنوعة من الطوب الأصفر.

وقال الحاكم فياريال، إنه يعتقد أن جميع الأشخاص الذين حضروا القداس قد تم تحديد مصيرهم، بعدما استخدم الجيش ووكالات الطوارئ كلاب الإنقاذ والآلات الثقيلة للبحث وسط الأنقاض.

وأضاف الحاكم أن 23 شخصاً ما زالوا في المستشفى، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وقدم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تعازيه لأسر الضحايا خلال مؤتمره الصحفي الصباحي المعتاد.