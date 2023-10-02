شكرا لقرائتكم خبر عن إلى 10 أشخاص.. ارتفاع قتلى انهيار سقف كنيسة بالمكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مسؤولون أن عدد القتلى الذين لاقوا حتفهم في انهيار سقف كنيسة، خلال قداس في شمال المكسيك ارتفع إلى 10 أشخاص.

وأصيب 60 آخرون، في الوقت الذي بدأت فيه السلطات استكمال جهود البحث والإنقاذ.

حادث انهيار سقف الكنيسة في المكسيك

من جهته أشار أمريكو فياريال حاكم ولاية تاماوليباس، إن 5 نساء ورجلين وثلاثة أطفال قتلوا في حادث الكنيسة الواقعة بمدينة سيوداد ماديرو.

وأظهرت لقطات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انهيار سقف الكنيسة، وتصاعد دخان رمادي في الهواء، قبل سقوط الجدران الخارجية المصنوعة من الطوب الأصفر.

البحث وسط الأنقاض

وكان يُعمّد عدة أطفال خلال قداس الأحد بالكنيسة، فيما أوضح "فياريال" إنه يعتقد أن جميع الأشخاص الذين حضروا القداس حُدد مصيرهم، بعدما استخدم الجيش ووكالات الطوارئ كلاب الإنقاذ والآلات الثقيلة للبحث وسط الأنقاض.

وأضاف أن 23 شخصًا ما زالوا في المستشفى، اثنان منهم في حالة خطيرة، وقدم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تعازيه لأسر الضحايا خلال مؤتمره الصحفي الصباحي المعتاد.