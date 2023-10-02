الدفاع الروسية: تعرض دورية روسية أذربيجانية مشتركة لإطلاق نار في قره باغ

اعنت وزارة الدفاع الروسية عن "تعرض دورية روسية اذربيجانية مشتركة الاثنين لاطلاق نار في اقليم ناغورني قره باغ". وذكرت الدفاع الروسية في بيان، إن "دورية مشتركة روسية واذربيجانية تعرضت لاطلاق نار من شخص مجهول استخدم بندقية قناص"، وأضافت "لم يسقط ضحايا. تجري قيادة القوة الروسية لحفظ السلام مع ممثلي الطرف الاذربيجاني تحقيقا".

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