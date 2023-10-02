الدفاع الأرمينية: مقتل شخص واصابة اثنين في إطلاق نار عبر الحدود من القوات الأذربيجانية

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية عن مقتل جندي بعدما فتحت القوات الأذربيجانية النار على سيارة تنقل مواد غذائية في منطقة حدودية. وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية، بانه "في 2 تشرين الأول، اثر إطلاق القوات الأذربيجانية النار على مركبة تابعة للقوات الأرمينية محمّلة بالمؤن سقط قتيل وجريحان في الجانب الأرميني"، بعدما كانت قد أبلغت في وقت سابق عن سقوط عدد غير محدد من الضحايا.

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