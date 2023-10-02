نصرالله: هناك من يريد للإنسان أن ينحطّ إلى أسفل سافلين من خلال الترويج للمثلية وحيوانية الإنسان

أشار الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في ذكرى المولد النبوي الشريف، الى أنني "ابارك هذه المناسبات العظيمة والعزيزة والجميلة ولادة الرسول الاعظم وخاتم النبيين (ص) وولادة حفيده الامام جعفر الصادق واسبوع الوحدة الاسلامية وان يعيدها في كل عام بكل خير وعافية ونصر".

وأشاد نصرالله، بـ"الاحياء اليمني الكبير والعظيم في العديد من المحافظات الساحات الممتلئة بمئات الالاف على الرغم من الظروف الاقتصادية والمعيشية والامنية الصعبة الا انهم يعبرون بهذا الشكل المدهش عن مدى محبتهم وايمانهم بالرسول الاعظم".

وأعرب عن إدانته "للتفجير الارهابي التكفيري الذي استهدف المساجد في باكستان بالمسلمين من أهل السنةK لأن جريمتهم أنهم يحتفلون بمولد الرسول".

وأعتبر نصرالله، أن "هناك من يريد للإنسان أن ينحطّ إلى أسفل سافلين من خلال الترويج للمثلية وحيوانية الإنسان"، لافتاً الى أن "هناك من يستخدم الحرب الإعلامية أو ما يسمّى بـالحرب الناعمة لإضعاف الشعوب وهو ما لم يتمّ تحقيقه بالحروب العسكرية".