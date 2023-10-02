أفادت معلومات "الجديد"، بأن "الموفد القطري ابو فهد جاسم آل ثاني التقى عصر اليوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وسيلتقي غداً رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن جولة ثانية على الثنائي المسيحي".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": الموفد القطري التقى باسيل اليوم وسيلتقي جعجع غداً ضمن جولته على الثنائي المسيحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.