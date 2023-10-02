شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا تعلن مقتل شخص وإصابة اثنين في إطلاق نار عبر الحدود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يريفان - أ.ف.ب

أعلنت أرمينيا، الاثنين، مقتل جندي بعدما فتحت القوات الأذربيجانية النار على سيارة تنقل مواد غذائية في منطقة حدودية، ما يظهر هشاشة الوضع في المنطقة حتى بعد استسلام ناغورنو كاراباخ الانفصالية.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية عبر تيليغرام: «في 2 تشرين الأول/ أكتوبر، إثر إطلاق القوات الأذربيجانية النار على مركبة تابعة للقوات الأرمينية محمّلة بالمؤن، سقط قتيل وجريحان في الجانب الأرميني»، بعدما كانت قد أبلغت في وقت سابق عن سقوط عدد غير محدد من الضحايا.