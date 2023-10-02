«الشرعية» تحمل الحوثيين مسؤولية توقف الرحلات الجوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حملت الحكومة اليمنية الشرعية ميليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولية توقف رحلات الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء الدولي، وانعكاس ذلك بشكل سلبي على الصعيد الإنساني، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط عليها لرفع الحظر المفروض على أرصدة الشركة.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في بيان على منصة إكس «تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية، منذ شهر مارس 2023، تجميد حسابات وأرصدة شركة (الخطوط الجوية اليمنية) في البنوك العاملة بالعاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، والتي تمثل قرابة 70% من إجمالي إيرادات الشركة، وتتجاوز 80 مليون دولار».

وأضاف «أدى تجميد ميليشيات الحوثي لتلك الحسابات والأرصدة للإضرار بالمركز المالي والموازنة التشغيلية للشركة التي تعد الناقل الوطني لجميع اليمنيين من كل محافظات الجمهورية، وقدرتها على صرف أجور الموظفين بانتظام، وإجراء أعمال الصيانة، وخطط التطوير، وسداد التزاماتها الخارجية، ومواجهة مختلف الالتزامات».

وحمل الإرياني ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية «عن أي تراجع في مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة ويستفيد منها كافة المواطنين دون تمييز، وأي أضرار في عمليات التشغيل بما في ذلك عدم قدرة الشركة على تنظيم الرحلات الجوية من مطار صنعاء، وما يترتب عليه من آثار على الصعيد الإنساني، وتقويض التقدم الذي تم تحقيقه في هذا الجانب».

مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات التي تهدد بجر الأوضاع لمزيد من التعقيد، وتنعكس بشكل مباشر على المواطنين، والضغط على الحوثي لرفع الحظر المفروض عن أرصدة الشركة بشكل فوري، وتحييدها عن الصراع السياسي بما يمكنها من أداء مهامها بصورة طبيعية.

وفي السياق منعت جماعة الحوثي طائرة تابعة للشركة من مغادرة مطار صنعاء الدولي، ردا على قرار الشركة تعليق رحلتها التجارية الدولية الوحيدة من العاصمة اليمنية إلى الأردن.

من جهة أخرى نجا قائد القوات الخاصة اللواء فضل باعش إثر استهداف إرهابي بسيارة مفخخة يعتقد أنها تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين، وفرضت قوات الحزام الأمني طوقا أمنيا لموقع استهداف قائد القوات الخاصة اللواء فضل باعش وتبدأ بعملية التحقيق، وأوضحت المصادر أن الانفجار أسفر عن إصابة ثلاثة من مرافقي باعش، وتضرر سيارته، وشهدت محافظة أبين عمليات مماثلة خلال الأشهر الماضية، تبناها التنظيم الإرهابي.

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