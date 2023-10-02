لا شبهات إرهابية في حريق الإسماعيلية

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وأكد البيان الأولي للنائب العام أن النيابة العامة تلقت في الرابعة والنصف فجر أمس، إخطارا بنشوب حريق بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور انتقل المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية وفريق من نيابته ونيابة الإسماعيلية الكلية، إلى مسرح الحادث -بشارع محمد علي بدائرة قسم أول الإسماعيلية-، لمعاينته.
وذكر البيان أن المعاينة أسفرت عن تفحم بكامل مبنى مديرية الأمن، وتصاعد ألسنة اللهب من طوابقه العليا، مضيفا أن رجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائرات للقوات المسلحة، واصلوا في سعي حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة.
وأضافت النيابة أنه تم تشكيل فريق من المحققين للتحقيق في الواقعة وتم سؤال ثلاثة وثلاثين مصابا، تسعة وعشرين منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، مؤكدة أنها مازالت تواصل التحقيقات.
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق فضلا عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته فى أقرب وقت.
من جانبها أعلنت وزارة الصحة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء الحادث، وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغات مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.
وأشار عبدالغفار إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتا حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقى الخدمة وتحسن حالتهم الصحية.
ضحايا حريق الإسماعيلية:
- 26 مصابا
- 12 إصاباتهم بسيطة
- 7 خرجوا من المستشفى
- 24 أصيبوا بحالة اختناق
- 2 أصيبوا بحروق
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