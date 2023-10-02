«التعاون الإسلامي» تندد باستفزازات السويديين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات العمل الاستفزازي الجديد المتمثل بحرق نسخة من القرآن الكريم، الذي وقع قبل يومين في مالمو بالسويد، رغم الدعوات المتكررة للسلطات السويدية لمنع تكرار مثل هذه الأفعال المسيئة.

وأكد أمين العام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، موقف المنظمة الذي عبر عنه مجلس وزراء الخارجية في دورته الاستثنائية، والمخصص لحوادث حرق نسخ المصحف.

وجدد دعوة المنظمة السلطات السويدية إلى اتخاذ تدابير فورية ضد هذه الأعمال الاستفزازية التي تشكل أعمال كراهية دينية،.