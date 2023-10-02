لبنان يوقف سوريين متهمين بتهريب المئات لأوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت قوى الأمن في لبنان شخصين من التابعية السورية دخلا خلسة إلى البلاد، لتورطهما بتهريب مئات المهاجرين عبر البحر من ليبيا إلى أوروبا، وفق ما أعلنت في بيان أمس. وأفادت قوى الأمن الداخلي بأنها ألقت القبض على الموقوفَين في منطقة البقاع (شرق) في إطار جهودها «لمكافحة تهريب الأشخاص عبر البحر»، بعدما توافرت لها معلومات عن إقدامهما على «تهريب أشخاص من جنسيات سورية، ولبنانيّة، ومصرية، وفلسطينية، وأفارقة، وغيرها، من ليبيا إلى أوروبا بواسطة مراكب بالتنسيق مع أشخاص من التابعية اللبنانية في منطقة وادي خالد» الحدودية مع سوريا في شمال البلاد.

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