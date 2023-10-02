مليون متظاهر في بولندا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك نحو مليون شخص في مظاهرة بالعاصمة البولندية وارسو، نظمها أكبر تحالف للمعارضة ضد سياسات حزب القانون والعدالة القومي الحاكم. جاءت المسيرة التي عبرت وسط العاصمة البولندية وارسو، قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية. وحمل المتظاهرون لافتات تحمل شعارات، منها: «لقد اكتفينا ونريد التغيير»، و«معا لدينا القوة». وتأتي الدعوة التي حملت عنوان «مسيرة المليون قلب» بواسطة الائتلاف المدني، الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، بقيادة تاسك، والذي انبثق عن الحزب الحاكم السابق «المنصة المدنية». كما دعم تحالف ليفيكا اليساري المظاهرة أيضا.

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