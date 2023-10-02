شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا في طريقها لاستقبال أكبر عدد من المهاجرين منذ 2016.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات أممية أن إيطاليا في طريقها لاستقبال أكبر عدد من المهاجرين منذ عام 2016، وذلك في ظل ارتفاع عدد الوافدين، إذ من المرجح أن تستمر هذه القضية في الهيمنة على أجندة حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

ويعني الموقع الجغرافي لإيطاليا أن جزيرة لامبيدوسا الصغيرة الواقعة بين تونس وصقلية أصبحت منذ سنوات نقطة جذب للقوارب التي تحاول عبور البحر المتوسط بمهاجرين يأملون في بدء حياة جديدة في أوروبا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي صدرت اليوم الاثنين أظهرت أن الطقس المعتدل على غير العادة في البحر المتوسط يدفع الآلاف لمحاولة الوصول إلى إيطاليا بحرا.

الاتحاد الأوروبي

وبلغ عدد اللاجئين هذا العام حتى 30 سبتمبر الماضي 133 ألفا و220 شخصا.

ويماثل هذا العدد ما تم تسجيله خلال تسعة أشهر في عامي 2015 و2016، عندما تجاوز إجمالي عدد اللاجئين سنويا 150 ألف و180 ألف شخص على التوالي.

كانت حكومة ميلوني قد أشارت إلى تزايد مقلق في عدد اللاجئين الذين يصلون البلاد حتى الآن هذا العام، مشيرة إلى أنها تريد أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور أكبر في تحمل هذا العبء.

الدول الأفريقية

وقالت ميلوني في منشور عبر فيسبوك " نحن نواجه ضغطا غير مسبوق فيما يتعلق بالهجرة المرتبطة بعدم الاستقرار في مناطق كبيرة في أفريقيا والشرق الأوسط".

وأضافت أن "الحكومة الإيطالية تعمل يوميا لردع الهجرة غير القانونية، نحن نقوم بذلك على أي مستوى، كما ننسق مع الدول الأوروبية الأخرى ونعمل مع الدول الأفريقية لوقف تدفق المهاجرين ومكافحة مهربي البشر".