تدشين نبض السعودية في محافظة يمنية

وسيجري خلال الحملة الكشف على المرضى، وإجراء عمليات جراحية متخصصة لإزالة المياه البيضاء، وزراعة العدسات، وتوفير النظارات الطبية.
وأشاد محافظ المهرة رئيس المجلس المحلي، محمد علي ياسر، بجهود المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، لإقامة مثل هذه الحملات والمخيمات العلاجية؛ لمساعدة المرضى المحتاجين في المحافظة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الفئات ذات الدخل المحدود في الدول الشقيقة والصديقة، وتقديم مختلف أشكال العون الإنساني لهم.
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