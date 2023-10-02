احتفالات في بورسعيد وفرحة عارمة بترشح السيسي للانتخابات المقبلة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

سادت حالة من الفرحة العارمة بين أبناء بورسعيد، مساء اليوم الإثنين، عقب إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

رفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي بحديقة المنتزة أثناء الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث استمع الآلاف للحظة إعلان الرئيس نيته الترشح، مرددين عبارات: "تحيا مصر، بنحبك يا سيسي، بورسعيد قالت كلمتها السيسي هو رئيسها، سيسي رئيسي".

ووجهت الدعوة العامة لأبناء بورسعيد لحضور احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر بحديقة المنتزة والتي التي يحييها الفنان "مسلم" وتضم عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية ومنها: فقرة تراثية لفرقة صحبة لفنون السمسمية، والفنان الشعبي حماده مجدي، وعلى أنغام "الدي جي" أحمد سعد.