لميس الحديدي: الرئيس السيسي استجاب لملايين المصريين ووعد بمواصلة الإصلاح والبناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

علقت الاعلامية لميس الحديدي على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الترشح لفترة رئاسية جديدة، ونزول الحشود في ميادين مصر التي تطالبه بالترشح مجدداً، قائلة: "حشود المصريين من عدد كبير من الميادين في المحافظات، يحتفلون بعيد النصر ومطالبين أيضاً الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، ليستجيب الرئيس السيسي لهذه المطالب".

وقالت "الحديدي"، في برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الإثنين، إن الرئيس السيسي شدد على أهمية المشاركة، متابعة: "كلام الرئيس كان كلاماً مباشرًا للمصريين طالب منهم المشاركة في الانتخابات، لان المشاركة هي الأساس في بناء حياة سياسية مهمة بها حيوية كبيرة".

وأضافت: "الرئيس طالب بمزيد من مشاركة المصريين حتى نبني في هذا البلد بعد 10 سنوات من البناء والإصلاح ومواجهة الإرهاب وهذه كانت حكاية وطن هي حكاية 10 سنوات واجه فيه كل المصريين كل شيء والمصريين كانوا جزء أساسي في هذه المواجهة في كافة المناحي وواجهنا فيها صعوبات، ولازلنا سنواصل بناء هذا البلد وبناء حياة سياسية بها حيوية".