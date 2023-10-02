نشرة التعليم| حقيقة منح إجازة لمدارس الجيزة.. والجامعات تواصل استقبال الطلاب الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر كامل:

أصدرت وزارة التربية والتعليم توضيحي بشأن منح الطلاب أجازة خلال يومين، كما شهدت الجامعات عددا من الفاعليات أبرزها استقبال الطلاب المستجدين، ومن خلال التقرير التالي نرصد أهم الأخبار والأحداث الخاصة بالتعليم والتي جاءت على النحو التالي:

وزارة التعليم تصدر بيانا بشأن منح إجازة اليوم لطلاب مدارس الجيزة

قال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، إنه ردا على ما أثير علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح مدارس محافظة الجيزة أجازه اليوم الاثنين ٢ أكتوبر.

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غدا.. العرض المسرحي "البؤساء" لفيكتور هوجو على مسرح جامعة عين شمس

يقدم منتخب التمثيل المسرحي لجامعة عين شمس في تمام السادسة مساء على مسرح الدكتور محمود عودة، العرض المسرحي "البوساء" والحائز على الجائزة الكبرى على مستوى الجامعات العربية والدولية ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي للمسرح الجامعي

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جامعة مصر للمعلوماتية تبدأ الدراسة في جميع كلياتها

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، انتظام الدراسة في جميع كليات الجامعة مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث شهدت الكليات الـ4 (الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم.

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فريق بكلية الهندسة بحلوان يحصل على برونزية الجمهورية في مسابقة البرمجية الجامعية ICPC

حقق فريق من هندسة حلوان (Heisenbergs) نجاحًا كبيرًا في المسابقة البرمجية الجامعية ICPC أو ACM-ICPC، والتي تعتبر بمثابة أولمبياد لمسابقات البرمجة وحصل على المركز الأول في التصفيات على مستوى الجامعات، وبحسب بيان صحفي، قدم الفريق أداء مشرفا في نهائي المسابقة وفاز بالميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية

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فتح باب مسابقة قومية لتصميمات الأجهزة التعويضية بأكاديمية البحث العلمي

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه سيتم اعتبارًا من اليوم تلقى أفكار ومقترحات مبتكرة على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي، لاستقبال حلول مبتكرة في المسابقة القومية الثانية لتصميمات الأجهزة الطبية التعويضية.

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