شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء ناجي: ترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة استجابة لنداء الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء ناجي، عضو مجلس النواب، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية، يلبي نداء جماهير مصر العريضة والتي احتشدت اليوم بميادين في كل المحافظات لدعوته للنزول بالسباق الرئاسي، الذي يعد أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث، لافتا إلى أن مسيرات اليوم تأكيد على رغبة المصريين استكمال مسيرة التنمية والبناء التي بدأتها الدولة تحت مظلة وقيادة الرئيس السيسي وحقتت نهضة تنموية غير مسبوقة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن إرادة المصريين كانت – وما زالت – هى المحرك الرئيسى، والباعث الأساسى، لاستكمال الحلم فى بناء دولتنا العصرية الحديثة التى تليق بما قدمه شعب مصر من تضحيات، مؤكدا على ثقته في انعكاس تلك الصورة الوطنية الخالصة بأيام التصويت بالداخل والخارج ليتجلى أمام العالم أجمع إصرار المصريين وعزيمتهم على استكمال مسيرة البقاء والاستقرار، مثمنا دعوة الرئيس السيسي لكل المصريين إلى المشاركة فى هذا المشهد الديمقراطى ليختاروا بضميرهم الوطنى المتجرد من يصلح، والتي عكست حرصه على صالح الدولة فقط.

وأشار "ناجي" إلى أن الرئيس تولى مسئولية إدارة الدولة المصرية منذ 9 سنوات في ظروف صعبه نجح فيها برؤيته الحكيمة والثاقبة على استرداد مصر من براثن جماعة الظلام والغدر ليتحقق لأبنائها الكرامة والعدالة والتنمية، واليوم يتجدد العهد لاستكمال ملحمة مصر التاريخية والمضي في طريق البناء والتعمير، لتحقيق المجد والفخر الوطنى والارتقاء بالدولة المصرية حتى وضعها في مكانتها التي تستحقها بين دول العالم.

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