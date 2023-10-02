شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد فؤاد سليم أمام الرئيس السيسى: ما حدث خلال عشر سنوات معجزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان احمد فؤاد سليم عن فخره بمشاركته فى مؤتمر "حكاية وطن"، وقال أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ما حدث في عشر سنوات مش مجرد إنجازات بل معجزات.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الآن، الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، والذى انعقد على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتم عرض ملخص للجلسات على مدار الثلاثة أيام، وأجزاء من تعقيبات الرئيس السيسى علي استعراض الوزراء ملال فعاليات المؤتمر.

واكتظت القاعة المخصصة للجلسة الختامية بالآلاف من المدعوين لحضور المؤتمر.