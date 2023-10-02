شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بمستقبل وطن: إعلان الرئيس السيسي ترشحه استجابة لأصوات ملايين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد رزق، القيادى بحزب مستقبل وطن، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى ترشحه للانتخابات الرئاسية أسعد ملايين المصريين الذين يحتفلون فى الشوارع بكل المحافظات بتلك المناسبة، خاصة أن هناك الملايين التوكيلات للمصريين للرئيس السيسى لتأييد ترشح الرئيس الذى استجاب لنداءات المواطنين والأحزاب الذين أعلنوا دعم ترشحه لرئاسة الجمهورية لاستكمال الانجازات التى تحدث على أرض الواقع، والتى تحققت فى مصر على مدار 10 سنوات سابقة فى جميع قطاعات الدولة وبمختلف المجالات لتحقق تنمية شاملة.

وقال "رزق"، إن الدولة المصرية شهدت فى عهد الرئيس السيسى نهضة غير مسبوقة، وبناء جديد لكل قطاعات الدولة التى نجحت فى القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك تعزيز مسار التنمية الشاملة فى جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا وترسيخ أركان الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى إعادة مكانة مصر على الصعيد الإقليمى والدولى، وانفتاح الدولة المصرية على العالم، بفضل السياسة الخارجية الحكيمة التى يتبعها الرئيس السيسي.

وأوضح القيادى بحزب مستقبل وطن، أن دعم المصريين للرئيس السيسى جاء من أجل استمرار مسيرة التنمية والبناء التى يقودها الرئيس السيسى، وما حققته مصر خلال السنوات الماضية فى طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصرى بمختلف طوائفه، فيما تسير الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو إتمام أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بإتمام الانتخابات الرئاسية المقبل.

وأشار "رزق"، إلى أن الشعب المصرى سيظل داعم وحريص على بذل كل الجهود والاصطفاف خلف قيادته السياسية، غير ناظرين لأى تشكيك من أهل الشر، لافتا إلى أن الرئيس السيسى لديه برنامج شامل يضمن تثبيت أركان الدولة المصرية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، وهى خطة تنموية شاملة تضم عدة محاور أساسية، على رأسها الصحة والطاقة والتعليم والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.