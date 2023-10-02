شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يُرحب بإعلان الرئيس السيسى ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للواجب الوطني والنداء الشعبي، وإعلان ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة طمأنة لملايين المصريين، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، التي انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة 30 يونيو المجيدة، متابعا:" الترشح رسالة طمانة وإشارة قوية إلى استمرار الإنجازات في كافة المجالات".

ويجدد حزب المؤتمر تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومؤكدا أنه سيسخر كل المقرات والإمكانيات للحملة الانتخابية للرئيس، إيمانا من حزب المؤتمر، بالنجاحات التي حققتها مصر، وضرورة استكمالها لصالح الوطن والمواطنين.