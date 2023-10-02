النائب عمرو هندى يرحب بإعلان الرئيس السيسى ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

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القاهرة - سامية سيد - رحب النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى ترشحه لفترة رئاسية جديدة، استجابة لدعوات ومناشدات المواطنين التى انطلقت من كافة الميادين بمحافظات الجمهورية فى "سيمفونية" حب تناغمت مع رغبة غالبية الشعب المصرى فى استكمال المشروع الوطنى الذى حمله الرئيس عبدالفتاح السيسى على عاتقه.

وقال هندى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد دوما على انحيازه الكامل للمواطن المصرى لمحدودى الدخل، ويتضح ذلك جليًا من خلال حزم الحماية الاجتماعية التى يوجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة تنفيذها من حين إلى آخر للتخفيف عن كاهل المواطنين فى ظل أزمات اقتصادية متلاحقة ضربت العالم أجمع ومن بينها مصر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس تولى مسؤولية إدارة الدولة المصرية فى ظروف حرجة، نجح فيها برؤيته الحكيمة والثاقبة على استرداد مصر من براثن جماعة الظلام والغدر ليتحقق لأبنائها الكرامة والعدالة والتنمية، متابعا:" اليوم يتجدد العهد لاستكمال ملحمة مصر التاريخية والمضى فى طريق البناء والتعمير، لتحقيق المجد والفخر الوطنى والارتقاء بالدولة المصرية حتى وضعها فى مكانتها التى تستحقها بين دول العالم".