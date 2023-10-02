شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل يرحب باستجابة السيسي لنداءات جماهير مصر وترشحه للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل عن سعادته البالغة باستجابة الرئيس السيسى لحزب الجيل ولعدد كبير من احزاب مصر ولجماهيرها التى احتشدت فى طول البلاد وعرضها تدعوه لإعلان ترشحه فى الانتخابات الرئاسية.

وأشار «رئيس حزب الجيل» إلى أن كلمة الرئيس كانت أكثر من رائعة فهو بجانب إعلانه رسميا استجابة للشعب ترشحه لرئاسة الجمهورية فهو أعلن فى نفس الوقت ترحيبه بكل المرشحين للرئاسة والذى جعلوها انتخابات رئاسية تعددية وأعلن كذلك إحترامه إقرار الصندوق وتمنيته لكل المرشحين بالتوفيق ودعا الله أن يولى من يصلح وإذا كان قرار الشعب بانتخابه دعا الله أن يوفقه فى استكمال مسيرة الإنجازات حتى يجعل مصر كما نتمناها.

وأوضح «ناجى الشهابى» أن الرئيس السيسى تعهد باستمرار الحوار الوطنى وفتح المجال العام ولتحقيق حياة سياسية سليمة تسمح بالاختلاف مؤكدا أنه سنة الله فى الارض مشيرا «الشهابي» إلى أن الرئيس طالب الشعب المصرى بمتابعة هذه الانتخابات وفرز المرشحين واختيار من يرى فيه القدرة على قيادة البلاد.. داعيا الناخبين إلى الإقبال على الاقتراع بكثافة ليقدم مشهدا حضاريا لكل الدنيا يكون عنوانا للجمهورية الجديدة

وأضاف رئيس حزب الجيل «الشهابى» أنه بالرغم من أن كلمة الرئيس السيسى كانت قصيرة إلا أنها كانت مركزة ودقيقة واشتملت على برنامج سياسى شامل يجعل من مصر بلد ديمقراطى يسمح بالراى والرأى الآخر ويتمتع بحرية الرأى والتعبير والانتخابات الحرة، مؤكدًا أن مصر ستشهد انتخابات رئاسية تعددية حرة وأن شعبها سيقدم تجربة ديمقراطية فريدة يتكون ملهمة لشعوب الأرض.