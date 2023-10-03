شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "المصريين": إعلان السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية انتصار للإرادة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى ترشحه لفترة رئاسية جديدة فى نهاية مؤتمر “حكاية وطن”؛ لاستكمال حلم الجمهورية الجديدة واستقرار الدولة المصرية واستكمال المشروعات التنموية المستدامة.

وقال “أبو العطا”، فى بيان اليوم الاثنين، إن ترشح الرئيس السيسى جاء تلبية لنداء جموع الشعب المصرى العظيم وانحيازه لإرادته لبناء ما حلم به الشعب المصرى، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح والحفاظ على مقدرات هذا الوطن، موضحًا أن المرحلة القادمة مرحلة فاصلة فى تاريخ الوطن؛ وتحتاج من الجميع التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أى غاية أو مصلحة ذاتية من أجل استكمال مسيرة النهضة التنموية فى شتى القطاعات.

وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أنه يكفى الرئيس السيسى أنه قضى على الإرهاب وحقق إنجازات غير عادية، وأصبحنا فى حلم واقعى تحقق بالجمهورية الجديدة على يده، مؤكدًا أن الأجيال القادمة سيحصدون ثمار هذا الخير من المشروعات التى شُيدت وما تم إنجازه على أرض الواقع.

وأوضح أن الشعب المصرى العظيم لديه وعى كبير وذكاء شديد، الأمر الذى تُرجم فى خروجه للشوارع والميادين لمطالبة الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة، حتى يستكمل الحلم المصرى والمسيرة التى بدأها، مؤكدا على دعمه الكامل واللا محدود للرئيس السيسى لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ10 الماضية، وقيادة الدولة المصرية لبر الأمان ووضعها فى مصاف الدول المتقدمة.

وأكد أن الدولة المصرية شهدت بما لا يدع مجالًا للشك خلال فترة حكم الرئيس السيسى مشروعات قومية ضخمة فى شتى القطاعات، ونهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق إنجازات فى المشروعات القومية لم تتحقق على مدار عقود، منوهًا بأن الرئيس السيسى هو رجل المرحلة القادمة بفضل مقدرته واستطاعته على التحدى وتحقيق استقرار الوطن.