شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيل سمير لصالون التنسيقية: لأول مرة فى تاريخ حزب التجمع نؤيد ترشح السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب التجمع: أنه لكى نتحدث عن دولة 30 يونيو، علينا أولا أن ننظر لما قبل 30 يونيو، وما حدث من إرهاب فى سيناء، التى لم تكن على الخريطة، فى حين أنها الآن على الخريطة ودفع بها الملايين من أجل التنمية.

وأكدت، خلال مشاركتها فى الصالون الذى عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "حكاية وطن والإطار الدستورى والقانونى للانتخابات الرئاسية"، أن الدولة المصرية، عملت على مجموعة من المشروعات، خلال الـ10 سنوات الماضية، منها التوسع الأفقى فى العاصمة الإدارية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتمكين المرأة، التى وصلت لـ27% فى البرلمان، فى حين أنها لم تتجاوز 7% سابقا.

وأشارت إلى تمكين الشباب المصرى فى الحياة السياسية، ومنها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التى تتيح المشاركة لكافة الفئات والتنوعات الفكرية.

كما أكدت مارسيل سمير، على أن مصر بها أكبر مشروع قومى فى العالم للتنمية ألا وهو مشروع حياة كريمة.

وأشارت إلى تأييد حزب التجمع، الذى تنتمى إليه، للرئيس عبد الفتاح السيسى، لأول مرة فى تاريخه، مشيرة لوجود مجموعة من التحديات التى يعرفها الرئيس ويدرك أهميتها بالنسبة للمواطن، قائلة: لأول مرة فى تاريخ حزب التجمع نؤيد الرئيس بسبب التحديات.

أدار الحوار خلال الصالون محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الصالون كلًا من؛ النائب الدكتور باهر غازى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ومارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وماهر الفضالى، عضو التنسيقية، وأحمد عبد العزيز، عضو التنسيقية.