شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب": الرئيس السيسى لبى رغبة الشعب لبناء دولة عصرية حديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي في إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024 لامست القلوب والوجدان وترجمت سنوات من الجهد والعمل والمثابرة في سبيل رفعة الوطن.

وأضاف المصري في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس السيسي لبي رغبة الشعب المصري للمرة الثانية لقيادة الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية في بناء دولة عصرية حديثة تقوم على منهج الصدق الذي اعتمده الرئيس مع شعبه من أول يوم تولى فيه المسؤولية .

ولفت وكيل دفاع النواب أن كلمات الرئيس بعثت روح الأمل من جديد في استكمال مشوار البناء ومواجهة التحديات التي تواجه مصرنا الحبيبة الغالية .

ودعا ابراهيم المصري جموع الشعب المصري إلى الالتفاف حول قائد مسيرة الإصلاح والتنمية لنجني ثمار ما حققناه من جهد وعرق ومثابرة ٱن الأوان أن ينعم بها هذا الشعب العظيم.

ووجه وكيل دفاع النواب الشكر والعرفان للرئيس الذي تحمل المسؤولية مرة أخرى لتحقيق الرخاء وعودة مصر إلى ريادتها كما كانت درة التاج وقبلة العالم كما كانت علي مر العصور.