شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد إسماعيل يدعم قرار الرئيس بالترشح: لمواصلة إنجازات الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن سعادته بقرار الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك لاستكمال إنجازات الجمهورية الجديدة والتي تمثلت في المشروعات الاقتصادية العظيمة والمبادرات الرئاسية التي راعت البعد الاجتماعي للمواطن المصري.

وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة أن قرار ترشح الرئيس السيسي أثلج قلوب مواطني الدائرة الذين خرجوا من الصباح الباكر للتعبير عن تأييدهم ودعمهم لقرار الترشح، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاد البلاد في ظل ظروف عصيبة، إلى أن أصبحت مصر اليوم تضع خطة اقتصادية شاملة واجهت من خلالها التداعيات السلبية الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، وإرساء كافة السياسات المالية لمواجهة التحديات مع استمرار عملية دعم المواطن وإبعاده من دائرة التأثيرات قدر المستطاع.

وأشار النائب أحمد إسماعيل، إلى أن الرئيس السيسي، كان حريصاً خلال مؤتمر "حكاية وطن"، على عرض كافة الجهود بكل شفافية موضحا مواطن الضعف التي ما زال يتم مواجهتها، وأن المؤتمر كشف عن كافة المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً، بالموازنات المخصصة لها، بل والمكاسب التي ستعود على مصر من إنشاؤها، وذلك ليكون المواطن على علم بالنهضة التنموية الجاري الوصول إليها خلال الفترة المقبلة.



أهالى دائرة السلام والنهضة



أهالى دائرة السلام والنهضة



أهالى دائرة السلام والنهضة



أهالى دائرة السلام والنهضة



أهالى دائرة السلام والنهضة



النائب أحمد إسماعيل فى مسيرة دعم الرئيس



أهالى دائرة السلام والنهضة



أهالى دائرة السلام والنهضة