الرئيس المكسيكي يعتبر الإنفاق الأميركي العسكري على أوكرانيا غير معقول

انتقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الإنفاق العسكري الأميركي على أوكرانيا، ووصفه بأنه "غير معقول"، في تصعيد لانتقاداته للمجهود الحربي وحث واشنطن على تخصيص مزيد من الموارد لمساعدة دول أميركا اللاتينية.

وانتقد لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي، الكونغرس الأميركي لعدم توفير أموال للمنطقة، قبل أن يشير إلى الجدل الذي دار الأسبوع الماضي حول مشروع قانون مؤقت يحرم أوكرانيا من مساعدات أخرى. وقال "كنت أنظر فحسب في كيف أنهم لا يجيزون الآن مساعدات للحرب في أوكرانيا، لكن كم خصصوا لحرب أوكرانيا؟ 30 إلى 50 مليار دولار للحرب. وهذا أكثر شيء غير معقول قد يجده المرء. إنه أمر مدمر".

ولطالما دعا لوبيز أوبرادور الولايات المتحدة إلى تخصيص أموال أكبر لمساعدة التنمية الاقتصادية في أميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي لتقليص ضغوط الهجرة.