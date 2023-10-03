دوجاريك: فريق للأمم المتحدة في قرة باغ لم يرصد أي أضرار في المستشفيات والمدارس

اعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن فريقا تابعا للأمم المتحدة زار ناغورني قره باغ في أذربيجان ولم يرصد أي أضرار في البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس والمساكن أو المواقع الثقافية والدينية، لكنه تدارك أن "اي متجر لم يكن فاتحا أبوابه".

واوضح دوجاريك للصحفيين، "زملاؤنا هالهم الطريقة المفاجئة التي فر بها السكان المحليون من منازلهم والمعاناة التي سببتها لهم هذه التجربة". ولفت الى أن فريق الأمم المتحدة لم يتلق "أي تقارير، سواء من السكان المحليين أو من آخرين، عن أعمال عنف ضد المدنيين بعد أحدث وقف لإطلاق النار".

والفريق الاممي الذي سيعود الى المنطقة "في شكل منتظم"، سلك ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بقره باغ والذي فر عبره "أكثر من مئة الف ارمني في الايام الاخيرة".