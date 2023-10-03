مجلس الأمن يوافق على إرسال قوة دولية إلى هايتي لمساعدة الشرطة في مواجهة عصابات تمارس العنف

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إرسال قوة متعدّدة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة في مواجهة عصابات تمارس العنف، وذلك في إطار بعثة طالبت بها بور او برنس مدى أكثر من عام.
القرار الذي تم تبنيّه بموافقة 13 عضوا وامتناع عضوين، يفرض حظرا عاما على الأسلحة الخفيفة بعدما كان التدبير محصورا بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات.
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