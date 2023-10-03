شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدفع ببراءته من تهمة تضخيم الأصول.. ويهاجم بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مثل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس الاثنين، أمام المحكمة في نيويورك بتهمة تضخيم أصوله العقارية. ودفع الرئيس السابق ببراءته، وقال أمام هيئة المحكمة، إن هذا الأمر يعد استمراراً لأكبر حملة «مطاردة ساحرات»، مشيراً إلى أن القاضي الذي يحاكمه في هذه القضية فاسد، والمدعية العامة في نيويورك جعلت من مطاردته هدفاً لها. وأشار إلى أنه لا مخالفات على شركاته، كما لا توجد ضحية في هذه القضية، مشدداً بالقول: «بياناتي المالية كلها سليمة، وما يحدث في نيويورك متعمد قبل الانتخابات.. يطاردونني لأنني قريب من الفوز بالرئاسة». وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإنه لا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري. كما فتح ترامب نيران الانتقاد على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقال لدى مثوله أمام القضاء في نيويورك، إن الولايات المتحدة لديها رئيس يقود البلاد، ولا يعي ما يفعله.

وأكد ترامب، أن مطاردته سياسية بسبب تقدمه على بايدن والمرشحين الجمهوريين في الاستطلاعات. وأشار إلى أن بايدن فاسد، والولايات المتحدة في انهيار مستمر، وأن «هناك محاولة لإيذائي في الانتخابات المقبلة»، بحسب تعبيره. وتساءل ترامب: «لماذا لم تتحرك القضايا قبل سنوات، بل في منتصف حملتي الانتخابية؟».

وقال الرئيس السابق أمام المحكمة إن القاضي الذي يحاكمه في نيويورك له أهداف سياسية، مضيفاً: «هدف هذه القضية هو القضاء على شخصي. يريدون تقليل قيمة محفظتي المالية للإضرار بشخصي، ولو لم أكن قريباً من الفوز لما حصل هذا.. المؤسسات تغادر نيويورك بسبب أعمال المدعية العامة والقضاة». وفي وقت سابق، قالت المدعية العامة في نيويورك للصحفين: «لا أحد فوق القانون.. والعدالة ستنتصر».

واستبق ترامب مثوله أمام محكمة نيويورك، بالهجوم على المدعية العامة ليتيتيا جيمس، التي وصفها ب«الفاسدة»، كما طالب بإقالتها، متهماً إياها بالتدخل «الإجرامي» في الانتخابات. هجوم ترامب شمل أيضاً القاضي آرثر إنغورون، الذي نعته ب«المختل»، مطالباً بإقالته ومحاكمته، مشيراً إلى أنه أساء استخدام السلطة، على حد قوله. ووصف ترامب القاضي إنغورون والمدعية جيمس بعميلين ديمقراطيين، قائلاً «إنها وصمة عار على نيويورك وأمريكا».

وهاجم ترامب في تقرير مطول المدعية العامة في نيويورك، واتهمها بتلقي تمويلات، وقال إن المدعية جيمس أقرت بأن رغبتها هي الإطاحة بي أكثر من مساعدة سكان نيويورك، مضيفاً بالقول: «المدعية جيمس تعهدت في 2018 باستخدام سلطة مكتبها ضدي». وقال الرئيس السابق إن «تصرفات المدعية جيمس غير حكيمة، وهي ناشطة وعميلة للديمقراطيين.. وتظهر حكماً مسبقاً على الحقائق، وتعمل بطريقة سياسية غير نزيهة». وقال ترامب إن الاتهامات الموجهة ضده صورية، معتبراً مثوله أمام المحكمة سيكون بهدف الدفاع عن اسمه وسمعته، حسب تعبيره. وأكد أنه يتقدم على جميع المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين وبفارق كبير.

وترامب متهم جنائياً ب4 قضايا مختلفة لم تؤثر بعد في شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعين عليه خصوصاً المثول اعتباراً من 4 مارس/ آذار أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده في البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن. وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة. وقال القاضي آرثر إنغورون، إن ترامب واثنين من أبنائه، ارتكبوا «عمليات احتيال» مالية. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أوائل ديسمبر، وسيدلي خلالها أكثر من 150 شخصا بشهادتهم من بينهم ترامب نفسه لكن من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.(وكالات)