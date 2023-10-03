مستشار الرئيس للصحة: مبادرة القضاء على فيروس سي ملحمة بكل المقاييس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن تجربة مصر كانت رائدة في أزمة جائحة كورونا واستطعنا العبور من تلك الأزمة، متابعا: "الشعب المصري والجيش الأبيض والحكومة ودعم الرئيس بفضلهم استطعنا عبور هذه الأزمة".

وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع على قناة الأولى المصرية"، مساء الإثنين، أنه كان شاهدا على ما يحدث والدعم الكبير والإرادة الصلبة الفولاذية التي حدثت أثناء مواجهة الكورونا، لأنه عندما نقرر أن نفعل ذلك نتخطى كل العقبات الإدارية والمالية والروتينية والبيروقراطية لتحقيق الهدف.

وأوضح أن الدولة المصرية تمكنت من القضاء على فيروس سي ومشكلاته وتداعياته وعلاج ملايين المصريين الذين كانوا يعانون من الفيروسات الكبدية بينهم فيروس سى، ومن قبله استطعنا القضاء على البلهارسيا، مؤكدًا أن ما فعلته الدولة المصرية ملحمة بكل المقاييس.



وتابع: "تخطينا عقبة فيروس سى وأصبح هناك دواء يعالج هذا المرض، وحصل ملايين المصريين على العلاج من هذا الدواء والعلاج كان مجاني، مع متابعة دقيقة أسبوعية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحملة القضاء على فيروس سي".