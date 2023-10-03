انخفاض بالحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة  أحيانا مع احتمال برق ورعد ورياح ناشطة حتى ظهر الاربعاء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية يؤدي منخفض جوّي متمركز فوق تركيا إلى طقس خريفي متقلب على لبنان والحوض الشرقي للبحر المتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية مع احتمال برق ورعد ورياح ناشطة ويستمر تأثيره حتى ظهر الاربعاء حيث يستقر الطقس مع عودة درجات الحرارة للارتفاع.

ولفتت الى ان معدل درجات لشهر تشرين الاول بين ٢١ و ٢٩ في بيروت، بين ١٣ و ٢٧ في زحلة و بين ٢٠ و ٢٨ في طرابلس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تنخفض على الساحل. تتساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا خاصة شمال البلاد مصحوبة ببرق ورعد وانفراجات واسعة خلال النهار ورياح ناشطة تشتد تقارب ال ٥٥ كم/س.

الأربعاء: غائم إجمالا صباحا مع تساقط امطار متفرقة خاصة على الساحل الشمالي صباحاً يستقر الطقس تدريجياً مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف على المرتفعات وفي الداخل.

الخميس: قلبل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.