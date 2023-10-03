شكرا لقرائتكم خبر عن معارك قضائية تنتظر المحكمة الأمريكية العليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

تبدأ المحكمة العليا الأمريكية ولاية جديدة الاثنين، يتوقع بأن تنظر خلالها في حقوق التصويت وحيازة الأسلحة النارية وحرية التعبير إلى جانب قضايا ساخنة أخرى ما زالت بانتظار معالجتها.

وتعود أعلى محكمة في البلاد من فترة استراحة لتواجه دعوات متزايدة لها لتبنّي ميثاق أخلاقيات، بعدما ذكرت تقارير خلال فترة الصيف، بأن القضاة حصلوا على رحلات سفر فخمة وهدايا.

وأصدرت المحكمة برئاسة جون روبرتس سلسلة أحكام مثيرة للجدل، إذ ألغت حقوق الإجهاض، فيما سمحت لبعض أصحاب الأعمال التجارية برفض تقديم خدماتهم لبعض الفئات على أساس الجنس لمبررات دينية ورفضت استخدام العرقية كأحد العوامل في طلبات القبول في الجامعات.

وقال المدير القانوني للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ديفيد كول، إن الجلسة المقبلة قد تكشف إلى أي حد يمكن أن تميل المحكمة إلى اليمين، وهو أمر ندد به الرئيس الديمقراطي جو بايدن على اعتباره «غير طبيعي».

ويملك المحافظون أغلبية في المحكمة (ستة مقابل ثلاثة قضاة) علماً بأن الرئيس السابق دونالد ترامب عيّن ثلاثة منهم هم نيل غورسيتش وبريت كافانو وأيمي كوني باريت.

كما يعد القاضيان كلارنس توماس وسامويل أليتو اللذان عينهما الرئيسان الجمهوريان جورج بوش الأب والابن على التوالي محافظين بشدة، فيما يصطف روبرتس عادة مع اليمين. وأما القاضيات الثلاث الليبراليات -- إيلينا كاغان وسونيا سوتوماير وكيتانجي براون جاكسون -- فتم تعيينهن من رؤساء ديمقراطيين.

وقال كول:«ستقدّم هذه الولاية أدلة إضافية لنا تساعدنا في محاولة تحديد نوع هذه المحكمة.. هل هي محكمة منقسمة على أساس ستة مقابل ثلاثة؟».

وأضاف:«أم أنها، كما أشار كُثر، محكمة ثلاثة - ثلاثة - ثلاثة، مع ثلاثة معينين من الديمقراطيين وثلاثة محافظين متشددين للغاية هم أليتو وتوماس وغورسيتش وثلاثة في الوسط نوعاً ما، يحددون النتائج هم روبرتس وكافانو وباريت».

ويمكن لواحدة من أولى القضايا التي سينظر فيها، أن تحدد الطرف المهيمن على مجلس النواب، حيث يحظى الجمهوريون بغالبية ضئيلة (221 نائباً مقابل 212).

ويتعلّق الأمر بخارطة للكونغرس تم وضعها في كارولاينا الجنوبية، ويقول معارضون إنها تميّز بشكل مخالف للدستور ضد الناخبين من أصول إفريقية الذين يصوّتون بأغلبية ساحقة لصالح الديمقراطيين.

وفي قضية مشابهة في وقت سابق هذا العام، انضم روبرتس وكافانو إلى الليبراليين الثلاثة عبر إصدار أمر لولاية جنوبية أخرى هي ألاباما لإعادة رسم خارطة لتوزيع مقاعد الكونغرس لإضافة منطقة ثانية يشكّل السود غالبية سكانها.

- معركة ترامب الانتخابية

ويمكن أن يُجر القضاة إلى معركة سياسية أخرى عالية المخاطر. وتبذل جهود قانونية في ولايات عدة بهدف إبعاد دونالد ترامب عن الانتخابات الرئاسية العام المقبل بمبرر أنه انتهك اليمين الدستورية عبر تورّطه في عصيان، في إشارة إلى هجوم أنصاره في 2021 على مقر الكونغرس.

وقد تضطّر المحكمة العليا في نهاية المطاف للتدخل. وسيتم التطرق في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى حق حيازة الأسلحة النارية عندما ينظر في طعن في قانون يحظر على الذين صدر بحقهم أمر تقييدي على خلفية العنف المنزلي من حيازة سلاح ناري.

والجمعة، أضيفت قضية بارزة تتعلّق بحرية التعبير إلى جدول أعمال المحكمة، إذ وافق القضاة على النظر في طعون ضد قوانين في تكساس وفلوريدا من شأنها أن تحد من حرية منصات التواصل الاجتماعي الرائجة في فرض الرقابة على المحتوى على مواقعها.

وأقرت الولايتان المحكومتان من الجمهوريين القوانين، بعدما علّقت شركات تواصل اجتماعي كبرى حسابات ترامب، فيما اتّهم محافظون «فيسبوك» و«تويتر» وغيرهما بإسكاتهم. وتنبع قضية أخرى مرتبطة بحرية التعبير بمحاولة المحامي في كاليفورنيا ستيف إلستر لتسجيل عبارة «ترامب صغير جداً» المستخدمة للسخرية من الرئيس السابق كعلامة تجارية.

ورفض مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي قضية إلستر نظراً لعدم امتلاكه موافقة خطيّة من ترامب تسمح باستخدام اسمه.

ولم تتفق محكمة استئناف مع هذه الرؤية فقضت بأن القرار يشكل انتهاكاً لحق إلستر في حرية التعبير، والذي يكفله التعديل الأول في الدستور الأمريكي.

- الإجهاض

يمكن للقضاة أيضاً أن يضيفوا قضايا بارزة أخرى إلى جدول أعمالهم، تشمل مسألة إعادة النظر في القيود التي فرضتها محكمة أدنى على حبوب للإجهاض تستخدم على نطاق واسع.

وتنطلق دورة الخريف مع سعي الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتمرير تشريع مرتبط بالأخلاقيات، بعدما ذكرت تقارير بأن مانحين جمهوريين أثرياء دفعوا ثمن هدايا وإجازات للقاضيين توماس وأليتو. ونفى توماس بأن يكون ارتكب أي خطأ، فيما قلل أليتو في مقابلة أجرتها معه «وول ستريت جورنال» من أهمية التقارير على اعتبارها «تافهة».

وأضاف: «لم يؤسس الكونغرس المحكمة العليا.لا يوجد أي نص في الدستور يتيح لهم سلطة تنظيم المحكمة العليا».

واقتربت شعبية المحكمة العليا من أدنى مستوياتها، إذ خلص استطلاع لمعهد «غالوب» نشر الجمعة إلى أن 41% فقط من الأمريكيين يوافقون على أدائها، مرجحاً بأن تكون مواقف الجمهوريين حيالها أكثر إيجابية من تلك التي يتبناها الديمقراطيون.