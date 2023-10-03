شكرا لقرائتكم خبر عن مكارثي: الملياردير الجمهوري سيفوز بالانتخابات المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، في حديث لشبكة «سي بي إس» عن ثقته بأنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال «إنّ الحزب الجمهوري سيرشح ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة». وتابع «سياسات الرئيس ترامب جعلت أمريكا أقوى».

ولفت مكارثي إلى أنّ «التضخم في عهد الرئيس السابق كان أقل بكثير مما هو عليه في عهد الرئيس جو بايدن»، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الوقود في ظل الإدارة الأمريكية الحالية.

وستجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وسبق أن أعلن الرئيس بايدن أنّه ينوي المشاركة في الانتخابات عن الحزب الديمقراطي، ووصف نفسه بأنّه «أفضل مرشح يمكنه هزيمة ترامب».