عميدة "آداب عين شمس" للطلاب الجدد: الشهادة الجامعية وحدها لا تكفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

افتتحت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس العام الجامعي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وبإشراف وحضور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق مديرة إدارة رعاية الشباب.

ونصحت الطلاب بضرورة التخطيط ووضع هدفهم نصب أعينهم منذ اليوم الأول في الدراسة بالكلية بأن يعمل على تنمية قدراته في مجال تخصص القسم الذى اختاره من خلال الالتحاق بالورش والدورات التدريبية، حيث تقدم الكلية هذه الخدمات بشكل مجاني، وكذلك يمكنه الاطلاع على مواقع بنك المعرفة وجميع الجهات التي تمنح هذه الكورسات أونلاين بجانب الدراسة الأكاديمية وكذلك ينبغي على جميع الطلاب التسلح بتنمية مهارات اللغة واتقان الحاسب الآلى ليتمكن من مواكبة سوق العمل فالشهادة الجامعية لا تكفي وحدها.

ووجهت نصيحتها للطلاب الجدد والقدامى بضرورة بناء علاقات وروابط اجتماعية وحثت الطلاب على المشاركة في أنشطة اتحاد الطلاب وإدارة رعاية الشباب، والانفتاح على المجتمع الجامعي والانخراط في كل أنشطته، الأمر الذى يسهم في تطوير شخصية الطالب بشكل ملحوظ، بجانب إجادة الدراسة الأكاديمية والتخصص.

كما دعت الطلاب إلى الاجتهاد حتى الانتهاء من الدراسة للحصول على الليسانس، ثم الالتحاق بالدراسة فوق الجامعية لمن يرغب في الاستزادة من العلم والترقى في الدرجات العلمية.

أشادت كامل بالدعم الذى توليه غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة، وإدارة الجامعة والإدارة الهندسية في إحلال وتجديد مدرج مهدي علام بالكلية الذى يسع أكثر من ١٠٠٠ طالب، لتهيئة بيئة تعلبمية تليق بالطالب والأستاذ الجامعي، واستكمال خطة تطويره بمنح الجامعة للكلية عدد ٨٠٠ جهاز كمبيوتر حتى يكون جاهز لإقامة الاختبارات الإلكترونية، بجانب إقامة الاحتفالات، وعقد المحاضرات، بجانب خطة تطوير وتجديد مدرج غربال وعدد كبير من قاعات الكلية.